Franse gemeenschap bindt strijd aan met "seksistisch taalgebruik”

Bandleden Eagles of Death Metal stellen zich burgerlij­ke partij op proces over aanslagen Parijs

16:20 Twee bandleden en de geluidstechnicus van de Amerikaanse rockgroep Eagles of Death Metal hebben zich deze middag burgerlijke partij gesteld op het proces over de aanslagen van Parijs van 13 november 2015. Dat melden Franse media. De groep was die vrijdag aan het optreden in de Parijse concertzaal Bataclan toen daar drie terroristen het vuur openden.