Franse buschauffeur blijft aangehouden na dodelijk ongeval op E19

“Met het oog op verder onderzoek blijft mijn cliënt in de cel”, bevestigt zijn advocaat Boris Reynaerts. “Verder wachten we nog op de resultaten van de bloedanalyse.” Die worden allicht in de loop van volgende week verwacht. De test moet uitmaken hoe zwaar de buschauffeur onder invloed was op het moment van de feiten. Een eerste speekseltest wees uit dat de man onder invloed was van drugs toen hij het ongeval op de E19 veroorzaakte. Om een nog onduidelijke reden botste de bus toen op een betonnen vangrail. Daarbij lieten twee mensen het leven: een 17-jarige Franse vrouw en een 29-jarige Colombiaan. In totaal geraakten 17 personen, onder wie de chauffeur zelf, gewond. De bestuurder werd in het verleden in Frankrijk betrapt op het rijden onder invloed van drugs.