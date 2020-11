Franky Devos (Vooruit): “Er is kwaadheid en verdriet bij mensen die hier werken”

Gent 75 slachtof­fers stellen zich burgerlij­ke partij in zaak tegen Elisabeth C.: “Elke dag dat zij vrij rondloopt, is een dag dat ze nieuwe feiten pleegt”

15:41 Meesteroplichtster Elisabeth C. maakte de voorbije jaren verscheidene slachtoffers en moet zich nu verantwoorden voor onder andere oplichting van muziekbands, waaronder Tin Soldiers in the Underwoods en Vagabundos, in Gent. Maar liefst 75 slachtoffers stelden zich burgerlijke partij. In Brugge werd ze al veroordeeld tot 8 maanden cel en een geldboete van 1.600 euro voor flessentrekkerij.