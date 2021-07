Frank Vandenbroucke (Vooruit): "Kan niet begrijpen dat iemand in zorgsector zich niet laat vaccineren"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt aan manieren om de vaccinatiegraad van het personeel in sommige zorginstellingen op te krikken. Dat suggereerde hij in ‘Terzake’. "Ik kan niet begrijpen dat iemand die in de zorgsector werkt, zichzelf niet laat vaccineren", zei de vicepremier.

De vaccinatie tegen het coronavirus verloopt over het algemeen goed. Maar op bepaalde plaatsen sputtert de Belgische vaccinatiecampagne. Dat is onder meer het geval voor de zorginstellingen in Brussel. Daar is volgens cijfers van VRT NWS maar 55 procent van het personeel in de woonzorgcentra gevaccineerd, in de ziekenhuizen gaat het om 65 procent.

Dat stuit op onbegrip bij minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. "Ik kan niet begrijpen dat iemand in de zorgsector werkt, en dus bezig is met gezondheidszorg, zichzelf niet laat vaccineren. Dat geraakt er bij mij niet goed in, en ik vind het zelfs onverantwoordelijk en onprofessioneel", zei hij in ‘Terzake’.

Vandenbroucke vraagt extra inspanningen van de directies zelf om nog meer mensen gevaccineerd te krijgen. Daarnaast denkt hij ook na over manieren om de druk wat te verhogen. Zou zou de vaccinatiegraad van het personeel per ziekenhuis openbaar gemaakt kunnen worden, suggereerde hij.

Quote Het gaat er niet om dat we overal 100 procent van het zorgperso­neel inenten, maar wel dat we overal naar cijfers van rond de 90 procent gaan. Frank Vandenbroucke (Vooruit)

Een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel is voor de Vooruit-vicepremier niet aan de orde. Ten eerste zou het maanden duren vooraleer zoiets in wet is gegoten, maar daarnaast is het volgens Vandenbroucke ook niet de bedoeling om "processen aan te spannen voor de 2 procent van het personeel dat in een ziekenhuis met een vaccinatiegraad van 98 procent niet gevaccineerd is".

“Het gaat er niet om dat we overal 100 procent van het zorgpersoneel inenten, maar wel dat we overal naar cijfers van rond de 90 procent gaan. Daar gaan we echt actie voor moeten ondernemen.”

“Niet panikeren”

Meer algemeen is de minister naar eigen zeggen "niet pessimistisch" over de voortgang van de pandemie in ons land, al gaan de besmettingen de laatste dagen weer wat de hoogte in en lijkt het aantal ziekenhuisopnames niet verder te dalen. "We doen een race tussen de vaccinatie en het virus, en we zijn ongelofelijk goed aan het racen maar we zijn er nog niet."

Volgens Vandenbroucke duurt het nog zeker tot september vooraleer 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is, de minimale drempel voor groepsimmuniteit. "Dat zijn twee maanden waarin we zeer realistisch en voorzichtig moeten blijven, maar we moeten niet panikeren.”