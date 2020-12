Frank Vandenbroucke: “Topprioriteit is investering van 112 miljoen voor psychologische hulpverlening"

Ook het aantal mensen dat kampt met angst (23 procent) is toegenomen. “Het eerste element (angstgevoelens, red.) fluctueert met het aantal besmettingen, terwijl depressieve gevoelens afhangen van de beperkende maatregelen”, klonk het bij Sciensano. Vandenbroucke kan zich daarin vinden: “Mensen zeggen in toenemende mate dat ze zich zullen inspannen om zich aan de maatregelen te houden, maar ook dat ze het moeilijk hebben. De motivatie neemt toe, er is solidariteit, maar tegelijk zien we dat de maatregelen steeds zwaarder wegen.”

Volgens de minister van Volksgezondheid ligt dat aan de psychologische hulpverlening die in ons land nog steeds onderontwikkeld is. “Het is mijn topprioriteit om met een investering van 112 miljoen euro de komende maanden in te zetten op de eerstelijns psychologische hulpverlening. Die gaan we goedkoper en makkelijk beschikbaar maken. Dat doen we in samenwerking met de huisartsen, dicht bij de mensen.”