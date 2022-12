Frank Vandenbroucke tegen terugkeer mondmaskerplicht: “Maar je moet je niet schamen om er eentje te dragen”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is tegen een terugkeer van de mondmaskerplicht. Dat zegt hij in de Franstalige krant ‘Le Soir’. De minister pleit wel voor een "mondmaskercultuur”, waarbij mensen zich niet moeten schamen om er eentje op te zetten. Viroloog Steven Van Gucht sloot al eerder een terugkeer uit : “Overheden verplichten niet graag, want je maakt je op dat moment absoluut niet populair als politicus.”

België wordt momenteel getroffen door een drievoudige epidemie: het RSV-virus circuleert de laatste tijd onder kinderen, de griep is terug en het coronavirus is ook nog altijd van de partij. De vrees is dus groot dat de druk op ziekenhuizen en het verplegend personeel te groot kan worden. Een bezorgdheid die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke afgelopen weekend ook uitdrukte bij de collega’s van ‘VTM Nieuws’: “Het is zwaar. Daarom moeten we het ziekenhuispersoneel erg dankbaar zijn en hen helpen waar mogelijk.”

De situatie doet de onvermijdelijke vraag opdoemen: moeten we opnieuw maatregelen nemen om de viruscirculatie af te remmen? De buurlanden bereidden zich in ieder geval al voor. In Frankrijk werkt de regering aan een terugkeer van de mondmaskerplicht en in Duitsland zullen de mensen weer eentje moeten opzetten in het vliegtuig en op langeafstandstreinen.

Quote Als er mensen zijn die een FF­P2-mas­ker willen dragen, omdat ze zich kwetsbaar voelen, hoeven ze zich niet te schamen Frank Vandenbroucke, Minister van Volksgezondheid (Vooruit)

Volgens Vandenbroucke er is momenteel geen sprake van een terugkeer van de mondmaskerplicht in België. Hij is duidelijk tegen. In de plaats pleit hij voor een “mondmaskercultuur”. “Als er mensen zijn die een FFP2-masker willen dragen, omdat ze zich kwetsbaar voelen, hoeven ze zich niet te schamen”, zegt hij in ‘Le Soir’.

Hierbij neemt de minister oudere mensen in een tram of op een bus als voorbeeld. “Dat is normaal, net zoals het normaal moet worden om niet naar buiten te gaan als je ziek bent.” De minister moedigt de burgers ook aan om basisregels, zoals handen wassen en zich te isoleren in geval van besmetting, op te volgen.

“Vrijwillig op openbaar vervoer”

Ook viroloog Steven Van Gucht gelooft niet in een terugkeer. “We zien inderdaad een stijging van het aantal coronagevallen, maar we verwachten niet dat dit een grote golf gaat geven”, reageerde hij twee weken geleden in deze krant. “Overheden verplichten ook gewoon niet graag, want je maakt je op dat moment absoluut niet populair als politicus”, zegt Van Gucht. Volgens de viroloog is het dragen van een mondmasker wel een “goede wintergewoonte” en is het “zeer verstandig om op het openbaar vervoer vrijwillig een masker te dragen”.

HERBEKIJK. Wanneer mogen we de coronapiek verwachten?