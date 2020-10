Frank Vandenbroucke (sp.a) waarschuwt voor tsunami: “De situatie in Brussel en Wallonië is de ergste en gevaarlijkste van heel Europa”

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) staan we “heel dicht bij een tsunami in Brussel en Wallonië”. En is de gezondheidssituatie in die regio’s de ergste en gevaarlijkste van heel Europa. Dat heeft hij gezegd tijdens het programma C’est pas tous les jours dimanche op Franstalige zender RTL-TVi.

Met tsunami bedoelt de minister een situatie waarin “we geen controle meer hebben over wat er gebeurt”. En volgens Vandenbroucke komen we gevaarlijk dicht bij dat scenario in de hoofdstad en in het zuiden van het land. “Als de cijfers blijven toenemen, zal het aantal ziekenhuisopnames zodanig zijn dat we steeds meer ‘niet-Covid’-zorg zullen uitstellen”, zo stelt hij.

Hij merkt bovendien op dat “de gezondheidssituatie in Wallonië en Brussel de ergste en daarom de gevaarlijkste is van heel Europa”. “De incidentie van het aantal coronabesmettingen was daar afgelopen dinsdag 50 procent hoger dan bijvoorbeeld in Île de France (de omgeving van Parijs, red.)”, zo legt de minister uit.

Vandenbroucke verdedigt de regels die vrijdag in de Overlegcomité zijn beslist en die door sommigen als onvoldoende streng worden ervaren. Waarom hebben we geen restrictievere avondklok ingevoerd, zoals bijvoorbeeld in de grote Franse steden (21.00 uur)? Waarom zou je het dragen van het mondmasker niet overal opleggen? “We hebben een minimale gemeenschappelijke basis gedefinieerd”, benadrukt de minister. “En die minimale basis kan én moet waar nodig aangevuld worden met meer lokale maatregelen”, licht hij toe. “Essentieel is het gedrag van de mensen”, herhaalde hij.

Nieuwe teststrategie

Frank Vandenbroucke wees er nog op dat er nieuwe maatregelen moeten volgen, onder meer inzake het testen, waar een nieuwe strategie wordt ontwikkeld, “die onder meer de PCR-, snel- en speekseltesten combineert”. Voor bepaalde categorieën wordt ook gedacht aan de spoedige terugbetaling van sneltests.

Uit deze kaart blijkt trouwens hoe precair de situatie is, onder meer in de provincie Luik waar elke dag meer dan 1.300 bevestigde besmettingen bijkomen. Ons land staat nu in de weinig benijdenswaardige top-tien van meest getroffen landen van de John Hopkins-universiteit, samen met de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, India, Argentinië, Frankrijk, Rusland, Brazilië en Spanje.

Volledig scherm © John Hopkings University