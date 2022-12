Frank Vandenbroucke over RSV-circulatie: "De druk is groot bij afdelingen pediatrie, maar elk kind in nood krijgt een ziekenhuisbed"

"Als je verkouden bent, blijf dan weg van bijeenkom­sten met baby's": al uw vragen over de stijgende cijfers van griep, corona en RSV beantwoord

Mogen mijn kinderen nog naar het Sinterklaasfeestje met vriendjes? Hoe weet ik of ik zelf RSV of griep heb? En ben ik nog op tijd voor mijn griepvaccin? Onze lezers stuurden tal van vragen in over de grote stijging van het aantal kinderen en volwassenen met RSV, corona en griep. Viroloog Steven Van Gucht beantwoordt ze allemaal: “Let op dat je in deze periode nauw contact met je baby beperkt tot mensen uit de dichte kring.”

2 december