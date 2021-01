Frank Vandenbroucke: “Met 10 miljoen extra doses van Pfizer kunnen we nog versnellen”

De coronabesmettingen in ons land stijgen weer. Daar zitten ongetwijfeld de teruggekeerde reizigers voor iets tussen. “Dat voedt de cijfers”, aldus Vandenbroucke. Veertig procent van hen zou zich niet hebben laten testen, terwijl dat verplicht is voor wie uit een rode zone komt. Minister Frank Vandenbroucke vindt dat “schandalig”, zei hij in De Zevende Dag. Hij gaf gisterenavond laat nog de opdracht aan de ‘taskforce testing’ onder leiding van professor Herman Goossens om “een systeem uit te werken, dat als we zien dat de stalen van reizigers een beetje afwijkend zijn qua soort virus - en dat er misschien zo’n mutant is - dat deze mensen onmiddellijk ook extra worden gecontacteerd, dat de gezondheidsinspectie onmiddellijk in gang schiet.” Om een afwijking te zien hoef je niet het volledige genoom te analyseren, benadrukte de sp.a-vicepremier: de PCR-test zelf kan dat al aantonen.

Vandenbroucke wil “het quarantainebeleid nu écht laten afdwingen op het terrein”. “Vlaanderen en de andere gemeenschapsregeringen brengen nu een beleid in stelling waarbij mensen die moeten in quarantaine gaan en die zich moeten laten testen, echt gaan opgevolgd en desnoods ook gecontroleerd worden. Dat was ook voor de kerstvakantie onze uitdrukkelijke vraag: een beleid waarbij je mensen die in quarantaine moeten gaan, contacteert, opvolgt, en effectief aanzet en desnoods ook politioneel dwingt om dat op te volgen.” Dat gaat nu ook gebeuren, maakte Vandenbroucke zich sterk.

We moeten er alles aan doen om een derde golf te vermijden, zei de minister. Daarom riep hij ook iedereen die zich niet goed voelt op om zich te laten testen. “Aub, ga naar de huisarts, laat u testen. We testen nog altijd minder dan voor de kerstvakantie. We testen veel te weinig.” Dat verklaart volgens hem deels ook de stijging met 11 procent van het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen ten opzichte van een week eerder. “Wat hier op de achtergrond speelt, is dat er nu 25 procent meer getest is dan in de vergelijkingsperiode”, aldus Vandenbroucke.

Als motivatie om de maatregelen goed te blijven opvolgen, maakte Vandenbroucke een vergelijking: “Je wandelt een berg op en het is slecht weer. Als je de berghut ziet liggen, dan houd je vol”. Hij herhaalde dat het normale leven en de vrijheid in het zicht liggen. En dat we voor de zomer kunnen beginnen met de vaccinatie van de groep van de niet-kwetsbaren. Of dat ook het vooruitzicht biedt van een festivalzomer, daarin bleef de minister uiterst voorzichtig. “De niet-kwetsbare bevolking, dat is een grote groep. Dat gaat over miljoenen mensen. Dat is ook niet op één nacht gedaan.” Bovendien toonde Vandenbroucke zich al even voorzichtig voor de kracht van het virus zelf. “Het virus heeft ons al de meest onprettige verrassingen bezorgd. Kijk naar Ierland, dat bij de beste leerlingen van de klas was: het is dramatisch wat daar nu aan het gebeuren is.”

Frank Vandenbroucke zei wel dat de vaccinatiecampagne sneller zal kunnen gaan op basis van de 300 miljoen extra doses die Europa heeft besteld en waarvan een deel naar ons land zou moeten gaan. “Wij vragen ons faire, eerlijke Belgische aandeel daarin”, aldus Vandenbroucke. “Als Pfizer aan Europa 600 miljoen doses levert, dan hebben de Belgen afgerond recht op 15 miljoen. Vijf miljoen hebben we al besteld, is geregeld en wordt uitgerold. Dus wij vragen er tien miljoen extra.” Het grootste deel van de levering van die tien miljoen doses gebeurt, als het van de minister afhangt, best in april-mei-juni. “Dat betekent dat we kunnen versnellen.” Vandenbroucke waarschuwt wel dat we “ook nog tegenslagen kunnen hebben”. De vaccinatiestrategie wijzigt immers constant, afgelopen week in de positieve zin, “maar we kunnen ook op een dag slecht nieuws hebben over sommige vaccins”. Toch is de minister van Volksgezondheid van oordeel dat hij zijn befaamde weddenschap aan het winnen is. Die draaide om “het samen met de deelregeringen, in een goede samenwerking, op punt stellen van een vaccinatiestrategie in het zeer ingewikkelde land dat we zijn, waar de verantwoordelijkheid zeer gespreid is”.

