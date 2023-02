François (64) voor 4.850 euro opgelicht door Afrikaanse liefdestovenaar: “Ik dacht dat ze mij zoiets nooit zouden lappen, maar kijk...”

Hoe België op de luchthaven van Luik de deur voor China openzette en nu miljoenen aan taksen mist: “Ze zijn gesofisti­ceer­der dan de cocaïnemaf­fia”

Alibaba beloofde de hemel toen het in 2018 naar Luik kwam, en de politiek geloofde de Chinese e-commercereus. De hub op de luchthaven zou voor werkgelegenheid zorgen en de poort openen voor Belgische ondernemingen om in China hun goederen te verkopen. De werkelijkheid is anders, stelt China-expert Jonathan Holslag (VUB) in een ontluisterend rapport over Alibaba in Luik. “De douane heeft één keer een stiptheidsactie gedaan en toen liep het aantal boetes en taksen al in de miljoenen.”