Francken roept Vlaams Belang op niet mee te doen aan federale verkiezingen in 2024. Van Grieken: “De schrik zit er precies goed in”

In een analyse op zijn blog redeneert de voormalige staatssecretaris van Asiel & Migratie dat op die manier er vanuit Vlaanderen zou kunnen worden onderhandeld met de Waalse partijen. In een HLN-dubbelinterview samen met Van Grieken in februari deed hij dezelfde oproep: “Kom niet op voor het Belgisch parlement! Dien geen federale lijsten in.”

“Het VB wil immers zelf niet gaan onderhandelen. Ze zullen er — met het vernieuwde Franstalige cordon — trouwens ook nooit de kans toe krijgen”, schrijft Francken in zijn oproep aan Van Grieken. De Franstalige partijen plannen een nieuw cordon sanitaire op te tuigen rond Vlaams Belang, nadat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez debatteerde met Van Grieken.

Doel van de oproep is “een confederaal model met maximale bevoegdheden voor Vlaanderen en eindelijk forse responsablisering (sic.) van Wallonië.” Dat het idee op kritiek kan stoten, deert Francken niet: “Dat we later door de harde kern worden uitgemaakt voor Vlaamse verraders neem ik er dan wel bij. Zoals het nu gaat kan het gewoon niet meer verder.”

“De schrik zit er precies goed in bij de N-VA wanneer je moet vragen aan de grootste partij (in de peilingen) om niet op te komen”, reageert Van Grieken aan onze redactie. “Theo kan z’n dromen echter opbergen. Wij zullen altijd en overal de Vlaming vertegenwoordigen. Of het nu op straat is of in het federale parlement.”

Samen een meerderheid

Volgens ‘De Standaard’ zouden Vlaams Belang en N-VA samen procentueel geen meerderheid hebben, maar wel in aantal zetels. Het verschil tussen beide partijen bedraagt een halve procent.

Al dient er rekening te worden gehouden met de foutenmarge die altijd speelt bij een peiling. “Zo zou het kunnen dat de N-VA in de Vlaamse populatie toch groter is dan het Vlaams Belang, want de maximum geschatte score van N-VA is 24,5 en de minimaal geschatte score van Vlaams Belang is 20,8%”, staat te lezen in het onderzoek.

“Geen strategie”

Ook bij Vlaams Belang-mandatarissen kan de oproep niet meteen op veel bijval rekenen. Europees parlementslid Tom Vandendriessche besluit dat N-VA “geen strategie” heeft.

Vlaams parlementslid Sam Van Rooy verwijst in een reactie op Twitter naar het idee om samen met N-VA het federaal niveau vanuit Vlaanderen te blokkeren, in het geval dat beide partijen een meerderheid halen in het Vlaams Parlement in 2024.

