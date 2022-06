Francken richt vrijwilligerskorps voor jongeren op in Lubbeek

Herselt Vermoorde man (64) in tuin gevonden in Herselt, vrouw (46) opgepakt

In Herselt in de Antwerpse Kempen is gisteravond het lichaam van een 64-jarige man gevonden in de tuin van een woning aan Dooiewerf, nabij het natuurgebied Langdonken. Het gaat om moord en er is een verdachte, een 46-jarige vrouw, opgepakt.

28 juni