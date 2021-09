Francken (N-VA): “Cynisch dat steeds minder Franstalige leerlingen Nederlands leren”

Slechts 34% van de kinderen in het eerste middelbaar in Wallonië kiest nog voor het Nederlands als tweede taal, terwijl 64% voor het Engels kiest. Nooit lag dit cijfer zo laag , verklaarde de - perfect tweetalige - journalist Christophe Deborsu dit weekend in zijn programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op RTL-TVI.

Waar de Franse taal in scholen in Vlaanderen verplichte leerstof is, kunnen leerlingen in Wallonië kiezen welke taal ze leren. Al jaren overheerst het Engels boven de landstaal. In het Franstalig onderwijs in Brussel is Nederlands wel verplicht in het basis- en secundair onderwijs.

Komt nog bij dat op de Franstalige tv-zenders haast nooit Nederlands is te horen. Als een nieuwsitem uit Vlaanderen de tv-journaals van RTBF of RTL-TVI haalt, verschijnen er geen ondertitels zoals bij ons, maar is steevast Franstalige dubbing te horen. Wel zetten veel Waalse scholen in op immersieonderwijs waarbij enkele vakken in een andere taal worden onderwezen.

N-VA-Kamerlid Theo Francken was vanochtend te gast op de grootste Franstalige radiozender Bel RTL waar het ook even over de onpopulariteit van het Nederlands in het Franstalige onderwijs ging. “Het maakt me triest ja”, verklaarde Francken - in het Frans - daarover.

“Ik vind het wat cynisch dat Franstaligen in koor ‘j’aime la Belgique, j’aime la Belgique’ staan te roepen, maar Nederlands praten kunnen ze niet, of kunnen ze niet meer, nochtans de taal van de meerderheid in België. Iets wat ik moeilijk te begrijpen vind.”

Op de vraag of Nederlands dan een verplicht vak moet worden op Waalse scholen, antwoordde de burgemeester van Lubbeek dat onderwijs autonoom regiobeleid is en hij niet onder de taalgrens politiek actief is.

Wel vindt Francken het een goede zaak dat het basisonderwijs in Vlaams-Brabant vroeger met het aanleren van Frans begint dan andere Vlaamse provincies. “Ik zie het bij mijn eigen kinderen. Ik ben daar grote voorstander van. Het neemt niet weg dat de kwaliteit van het Frans in het onderwijs in Vlaanderen blijft dalen. Ook wij moeten beter doen. Maar het nieuws dat minder Franstalige leerlingen voor Nederlands kiezen, maakt me triest, ja”, aldus Francken.

