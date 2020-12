Francken en Kamervoorzitster Tillieux vliegen elkaar (opnieuw) in de haren

Clash in de Kamer tussen Theo Francken en Kamervoor­zit­ter over “seksisme”: “Dit is gewoon schandalig”

20:00 In de Kamer is het gisteren tot een felle aanvaring gekomen tussen Theo Francken (N-VA) enerzijds en minister van Defensie Ludivine Dedonder en Kamervoorzitter Eliane Tillieux (beiden PS) anderzijds. Nadat Francken Dedonder een “gebrek aan dossierkennis” verweet, kreeg hij van een cdH-parlementslid een verwijt van seksisme naar het hoofd gesmeten, waarop de meerderheid én Tillieux applaudisseerden. Dat de Kamervoorzitter daarbij haar neutraliteit liet varen, kan er bij Francken niet in.