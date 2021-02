“Foutloos vaccinatieparcours gelopen in de woonzorgcentra”, maar nog geen versoepelingen voor bezoek

Vlaanderen heeft in de woonzorgcentra een foutloos parcours gelopen rond de vaccinaties. Dat heeft Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, gezegd op een persbriefing over de vaccinatiestrategie. Toch komen er voorlopig geen versoepelingen rond het bezoek. In de vaccinatiecentra worden volgende week 10.000 eerstelijnsmedewerkers ingeënt, maakt het Agentschap zich ook sterk. In totaal gaat het om 101.308 inentingen in Vlaanderen volgende week.

In de woonzorgcentra zullen de vaccinaties tegen het coronavirus deze week zo goed als overal afgerond zijn, toch zeker bij de bewoners. In 98,1 procent van de Vlaamse rusthuizen is de vaccinatie begonnen, enkel een aantal woonzorgcentra met recente uitbraken wachten nog tot die onder controle is. 87 procent van de bewoners heeft zijn eerste inenting gekregen, 58,6 procent kreeg ook al zijn tweede prik.

Toch betekent dat niet dat er al versoepelingen rond het bezoek mogelijk zijn in de rusthuizen. De tweede prik is op veel plaatsen nog niet of nog maar pas gezet, en dus is de beschermingsgraad nog niet maximaal. De woonzorgcentra kunnen op die manier een doorgeefluik voor nieuwe besmettingen blijven. Bovendien blijft er een risico bestaan voor nieuwe bewoners en nog niet gevaccineerd personeel. Versoepelingen zullen dan ook blijven afhangen van de ziekenhuisopnames en de sterftecijfers.

Ziekenhuizen

Bijna een kwart van het klinische zorgpersoneel in de ziekenhuizen is nu gevaccineerd. Het gaat dan om zorgverleners die verzorgende of therapeutische contacten hebben met patiënten.

Door een gebrek aan Moderna-vaccins, zullen volgende week 12.500 AstraZeneca-vaccins gaan naar de ziekenhuizen waar evenveel medewerkers een eerste prik mee kunnen krijgen. Daarbovenop zullen 23.298 andere ziekenhuismedewerkers een eerste prik krijgen met het Pfizer-vaccin. In totaal 5.500 medewerkers krijgen ook hun tweede inenting.

Volledig scherm Op de meeste plaatsen, zoals hier in Bredene, zijn de vaccinatiecentra klaar. © Benny Proot

Vaccinatiecentra

Tegelijkertijd starten volgende week de 95 vaccinatiecentra in Vlaanderen op, in eerste instantie voor eerstelijnszorgmedewerkers onder de 56 jaar, zoals huisartsen en verpleegkundigen. Op 15 februari opent het eerste vaccinatiecentrum in Beringen, vanaf woensdag 18 februari openen de andere centra.

Bedoeling is om in elk centrum minimaal 100 dosissen van het AstraZeneca-vaccin te leveren en toe te dienen. Volgens Dewolf zullen volgende week minstens 10.000 mensen uit de eerste lijn gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin. In de week daarna gaat het volgens de voorlopige planning om 16.200 dosissen, in de week van 1 maart om 21.500. In totaal komt dat neer op de 60.900 AstraZeneca-vaccins die Vlaanderen tot nu toe al mocht ontvangen.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid rekent op dit moment door de grote onzekerheid niet met meer leveringen. Elke week zullen er net als bij de ziekenhuizen quota worden vastgelegd voor de vaccinatiecentra, voor effectieve vaccinatie twee weken later (met uitzondering van de eerste opstartweken). Er zal dus enkel worden gewerkt met vaccins die er al zijn om te vermijden dat mensen in centra toekomen waar er geen vaccins meer zouden zijn. Het gevolg is dan ook dat wat er vandaag binnenkomt, pas twee weken later ingezet kan worden.

Voorzieningen voor personen met een handicap

Vanaf 18 februari starten in Vlaanderen tot slot de vaccinaties in de voorzieningen voor personen met een handicap. Het gaat om ongeveer 49.000 mensen met een handicap en personeelsleden in residentiële voorzieningen.

In totaal zullen er op die manier alles bij elkaar volgende week 101.308 inentingen met een vaccin gebeuren in Vlaanderen.