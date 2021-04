Foutje in Waals vaccinatiecentrum: twee mensen krijgen AstraZeneca na Pfizer-prik

De twee personen hadden zich dinsdag om 9 uur bij het centrum aangediend, hoewel ze voor hun tweede prik een afspraak in de namiddag geboekt hadden. "Het gaat om een samenloop van omstandigheden", zegt Laurent Briou, directeur van WEX Marche-en-Famenne. "Deze twee zijn niet op het juiste moment aangekomen, hebben hun Pfizer-vaccinatiekaart niet voorgelegd en zijn in de AstraZeneca-vaccinatielijn gaan aanschuiven. Het incident deed zich voor op een dag waarop we afwisselden tussen de twee vaccins: AstraZeneca in de voormiddag en Pfizer in de namiddag."