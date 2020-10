Fourniret en ex naar Ville-sur-Lumes in onderzoek naar moord op Estelle Mouzin

Monique Olivier had eind vorig jaar tijdens een drie uur durende ondervraging al bekend dat ze Fourniret een vals alibi had verschaft. Enkele maanden later moest Fourniret toegeven dat hij het meisje had vermoord. "Ik erken dat een wezen er niet meer is door mijn fout", had hij tegen de rechter gezegd. Hij noemde het ook "pertinent" dat het lichaam van het meisje in een van zijn voormalige eigendommen in de Ardennen te vinden is.