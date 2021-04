Foto’s nemen en verspreiden van verkeersslachtoffer? “Dit behoort tot de privacy, wel degelijk toestemming nodig”

Vandaag stonden vijf personen voor de rechter die in de zomer van 2019 foto’s maakten van een verkeersslachtoffer. Jens Hamerlinck (20) kwam om het leven toen de auto waarin hij zat tegen een verlichtingspaal belandde. Een van de beklaagden, die aan het werk was als taxichauffeur, maakte een foto waarop Jens herkenbaar was. De foto’s werden in eerste instantie verspreid in WhatsApp-groepen met collega’s. Vervolgens plaatsten de eerste en tweede beklaagde het beeld op sociale media.

De familieleden van Jens stellen zich burgerlijke partij in de zaak. De zus van Jens kreeg een foto te zien op haar Instagrampagina waarop haar verongelukte broer duidelijk herkenbaar was. De beklaagde die de foto maakte, C.O. (28), riskeert een boete van 4.000 euro. De andere beklaagden een boete van 2.000 euro. “Ik wist niet dat de jongen zou sterven, anders had ik de foto zeker niet genomen”, aldus de beklaagde die de foto nam. De uitspraak staat gepland op 3 mei.

Toestemming vereist

Zowel voor het maken van een afbeelding als voor het verspreiden ervan is toestemming vereist van de betrokkene. “De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden”, zo staat in het wetboek te lezen.

Advocate Ann Van Hoey, gespecialiseerd in strafrecht, zegt aan onze redactie dat er almaar meer zaken opduiken waarbij er beelden worden verspreid zonder toestemming van een persoon. “Vandaag hebben we haast allemaal een smartphone”, zegt ze. “Het lijkt erop alsof mensen te weinig worden opgevoed in hoe je met die dingen moet omgaan. Als iemand stervende is, hoe haal je het dan in je hoofd om een foto te maken? Dit behoort tot de privacy.”

“Er zijn de laatste tijd ontzettend veel zaken waarbij het slachtoffer geen toestemming heeft gegeven om bepaalde beelden te maken of te verspreiden. De meest gekende zaken zijn het verspreiden van naaktfoto’s zonder toestemming. Wie een naaktfoto neemt van zichzelf is niet strafbaar, maar diegene die de beelden verspreidt zonder toestemming wél. Dit geldt natuurlijk ook voor andere situaties, zoals bij een verkeersongeval. Wie geen toestemming heeft van een privépersoon, mag geen beelden maken of verspreiden.”

Ook wijst Van Hoey erop dat omstaanders te allen tijde hun verantwoordelijkheid moeten nemen. “Als je weet dat een persoon in hoge nood verkeert - maar je verleent niet onmiddellijk hulp - dan is dit strafbaar”, gaat Van Hoey verder. “In dat geval pleeg je schuldig verzuim. Er mag geen gevaar zijn voor de persoon in kwestie zelf natuurlijk.” Op schuldig verzuim staat een gevangenisstraf van 8 dagen tot één jaar, en ook een boete tot 500 euro.

Wetsvoorstel

Vooruit-Kamerlid Kris Verduyckt heeft een nieuw wetsvoorstel ingediend over verkeersongevallen. Verduyckt refereert aan een zwaar ongeval met een spookrijder vorig jaar in Houthalen-Helchteren. “Een jonge vrouw nam zelfs een selfie met een slachtoffer dat werd afgevoerd op een brancard. Stel je voor dat je via sociale media te weten komt dat jouw vriend of familielid een ongeval had”, zegt Kamerlid Kris Verduyckt die het wetsvoorstel maakte.

Het wetsvoorstel moet voornamelijk slachtoffers en hun familie beschermen. Personen die betrapt worden op het maken van herkenbare beelden van een verkeersslachtoffer riskeren een geldboete tot wel 15.000 euro en een gevangenisstraf van twee jaar. “Met herkenbaar bedoelen we niet alleen dat het gezicht zichtbaar zou zijn, maar bijvoorbeeld ook de kleding waaraan iemand te herkennen is”, zegt Verduyck. Enkel voor justitie, politie, journalisten of academische doeleinden kan een uitzondering gemaakt worden.

Het verkeersinstituut VIAS vindt het wetsvoorstel een goede zaak. “Het is niet gepast om een slachtoffer te fotograferen of te filmen. Dat heeft alles te maken met het recht op privacy”, luidt het bij VIAS. “Bovendien kun je de hulpdiensten verhinderen of kun je ervoor zorgen dat het verkeer opgehouden wordt. Uiteraard is gsm-gebruik achter het stuur verboden.”

Wie zijn gsm gebruikt achter het stuur, riskeert bij een onmiddellijke inning door de politie een boete van 116 euro. Of de betrokkene enkel een verkeersboete krijgt of ook een vervolging riskeert, hangt af van welke inbreuken precies werden vastgesteld en hoe het pv wordt opgesteld.