Foto’s maken van verkeersongeluk en slachtoffers? Vooruit heeft wetsvoorstel klaar met boetes tot 15.000 euro

“De aanleiding voor het wetsvoorstel was een zwaar ongeval met een spookrijder vorig jaar in Houthalen-Helchteren”, zo staat te lezen op de website van de partij. Daar zou een politieman hebben gezien hoe mensen stonden te drummen om foto’s te maken en te filmen. “Een jonge vrouw nam zelfs een selfie met een slachtoffer dat werd afgevoerd op een brancard. Stel je voor dat je via sociale media te weten komt dat jouw vriend of familielid een ongeval had”, zegt Kamerlid Kris Verduyck die het wetsvoorstel maakte.