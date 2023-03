Fotografe getuigt op proces over aanslagen in Brussel: “Ze hebben de Wonder Woman in mij gedood”

Fotografe Nathalie Dexpert is ongedeerd gebleven bij de aanslag in Zaventem, maar de daders hebben die dag wel de "Wonder Woman" in haar gedood, zoals ze zichzelf noemde voor haar kinderen. "De kracht die ik had, heb ik niet meer", zei ze.

Nathalie Dexpert was de eerste die vandaag kwam getuigen op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016, als overlever van de aanslag in Zaventem. Ze getuigde in haar eentje voor het hof en kreeg het daarbij vaak moeilijk.

Dexpert getuigde hoe ze die ochtend terugkeerde van een weekend met vrienden. Normaal reist ze via de luchthaven van Rijsel, maar omdat daar een staking aan de gang was, en ze die dag een opdracht had die ze niet wou missen, keerde ze uitzonderlijk terug via Zaventem. Dexpert begaf zich naar de bagagebanden toen ze de eerste ontploffing hoorde. Verder is het heel wazig in haar hoofd over wat er toen gebeurde. Wel herinnert ze zich de paniek die bij haar toesloeg toen ze zag dat de uitgang, bij de douane, gesloten was. Achteraf bekeken weet ze dat die door de luchthaven zelf werd dichtgedaan, maar toen dacht ze dat "zij" het waren, de aanslag op de Bataclan in gedachten, en dat ze met kalasjnikovs beschoten zouden worden.

Quote De persoon die ik was, was vernietigd. Nathalie Dexpert

Haar ouders brachten haar terug thuis. Een dag later stond haar mama al snel weer bij haar, nadat ze het nieuws hadden gezien en zich toen pas realiseerden wat er echt gebeurd was. "Die dag was het begin van het einde, het einde van wie ik was", zei Dexpert, die bij een vriendin was blijven slapen. "Toen ik die dag opstond, gedurende een fractie van een seconde, voelde ik de terreur in mijn lichaam. Het was zo erg dat het pijn deed. Ik huilde aan een stuk door. Ik belde de dokter. De persoon die ik was, was vernietigd. Het had een enorme impact op mijn leven en dat van mijn kinderen.”

Dexpert getuigde dat ze haar baan als fotograaf opgaf. Ze had niet meer de energie om de concurrentie aan te gaan met andere freelancers. Ze maakte zichzelf wijs dat ze haar baan niet graag meer deed. Tegelijkertijd voelde ze zich schuldig dat ze zich zo slecht voelde, omdat anderen gewond waren geraakt, omkwamen of iemand verloren. Toen ze daarna een andere baan had, was ze constant op haar hoede, angstig, dacht ze dat ze zou vermoord worden als een klant de deur toedeed. Dexpert kwam dertig kilo aan en verloor haar zelfvertrouwen. Toen ze bij haar vriendin verbleef, en hoorde hoe een glascontainer zou geleegd worden, barstte ze in tranen uit, "tranen van terreur" noemde ze die. Nog altijd hoort ze geluiden veel scherper dan ze zijn.

Quote Aan mijn kinderen zei ik soms dat mama Wonder Woman was. Maar ze hebben die dag Wonder Woman gedood. Nathalie Dexpert

"Ik was een moedige vrouw, ik was altijd positief", zei ze. "Ik dacht: als je positief bent, trek je het positieve aan. Ik richtte mij altijd weer op, ook al is het leven niet makkelijk. Aan mijn kinderen zei ik soms dat mama Wonder Woman was. Maar ze hebben die dag Wonder Woman gedood. Je kan lachen met het beeld, maar de kracht die ik had, heb ik niet meer. Ik ben moe, uitgeput.”

Dexpert vertelde hoe haar zoon, toen dertien jaar, haar al vlak na de aanslagen vroeg wat er aan de hand was. Drie weken later moest ze hem gaan ophalen op school, nadat er in zijn school een oefening was rond een mogelijke aanslag. "Hij was toen erg gestresseerd. Hij zei dat hij zich had gerealiseerd welke angst ik die dag had gehad. Hij zei ook dat hij toen besefte dat hij zijn mama had kunnen verliezen.”

De vrouw getuigde dat haar kinderen haar hand vastgrijpen als ze zien dat ze het moeilijk krijgt op straat. "De rollen zijn omgekeerd. Het is niet iets dat je je kinderen toewenst", zei Dexpert, terwijl een jongeman op de achterste rijen in de zaal, voorbehouden voor het publiek, aan het huilen was.

De toekomst kijkt Dexpert hoopvol tegemoet. Ze wil eerst en vooral therapie volgen, samen met haar kinderen, omdat ze zich voortdurend ongerust maakt over hen. Maar ze zei ook dat de terroristen "nooit zullen ze winnen". "Ik neem de tijd die nodig is om me weer op te bouwen", klonk het.