“Forza Ninove ronselt privacygegevens inwoners”, maar D’haeseleer zegt dat regels gerespecteerd worden

IN BEELD. De overwin­ning van Forza Ninove

Forza Ninove is de grootste geworden in Ninove. De partij van Guy D'haeseleer stijgt met 13,5 procentpunt naar 40 procent van de stemmen. In de Oost-Vlaamse stad werd de overwinning gisteravond uitbundig gevierd. Vraag is of een partij bereid is om met het rechtse kamp een bestuur te vormen. D'haeseleer, parlementslid voor Vlaams Belang, hoopt zelf op een samenwerking met N-VA om het cordon sanitaire te breken, en de eerste Vlaams Belang-burgemeester ooit te worden. N-VA-voorzitter Bart De Wever "staat daar niet voor te springen" en zegt de situatie intern te zullen bekijken.

15 oktober