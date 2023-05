Forum Verkeersveiligheid wil van 30 km/u de regel maken in bebouwde kom, minister Peeters houdt de boot af

“Je zal maar Dedecker als burgemeester hebben”

Onderzoek in het buitenland toont aan dat de maatregel de veiligheid drastisch zou verhogen. “Het levert een zeer grote bijdrage aan de daling van het aantal aanrijdingen. Als er dan toch een aanrijding plaatsvindt, daalt de impact”, aldus Berx. “Het doet ook geen afbreuk aan de autonomie van de lokale besturen. Het kan hen meer impulsen geven om te investeren in de weginfrastructuur en zo te zorgen dat een gemotiveerde 50 km/u mogelijk is.”

“Borden zullen niet gerespecteerd worden”

“Ik blijf van oordeel dat de snelheidslimiet in overeenstemming moet zijn met het wegbeeld en de leesbaarheid van de weg”, reageerde Peeters. “Een zone 30 begrijp ik in een grootstedelijke context. Maar als je in perifere gebieden komt, heb je een andere realiteit. In mijn gemeente liggen er heel wat wegen in de bebouwde kom. Je mag daar borden zetten, maar dat zal door niemand gerespecteerd worden.”