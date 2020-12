Forse verhoging van boetes voor deelnemers en organisatoren van lockdownfeestjes

Corona-uit­braak na sinter­klaas­be­zoek woonzorg­cen­trum Mol is wereld­nieuws

14 december Het bezoek van een hulpsint dat leidde tot de besmetting van 61 bewoners en 14 personeelsleden van een woonzorgcentrum in Mol is op drie dagen tijd uitgegroeid tot wereldnieuws. De massale uitbraak in wzc Hemelrijck wordt van Oekraïne tot Brazilië opgepikt. Na berichtgeving in de Britse pers brengen meer en meer Amerikaanse sites het nieuws, waaronder de New York Post. Australische en Nieuw-Zeelandse media deden dat eerder al.