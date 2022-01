Forse meer gepensioneerden werken als uitzendkracht

Federale regering voert sociale maatrege­len voor aanpak personeels­uit­val door

Acht van de tien sociale partners in de Groep van Tien kwamen vorige week tot een akkoord over maatregelen die het mogelijk moeten maken om makkelijk extra personeel in te schakelen in bedrijven, om het toegenomen ziekteverzuim door de omikronvariant op te vangen. Hoewel ABVV en FGTB niet instemden met het akkoord, zal de federale regering de maatregelen toch doorvoeren. Dat zegt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vandaag in een reactie op vragen van federaal parlementsleden Gaby Colebunders (PDVA) en Nathalie Muylle (CD&V).

25 januari