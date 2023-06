Forse kritiek na ontvangst burgemeester van Teheran in Brussel: “Vorige maand poster van Vandecasteele ophangen, nu zijn kidnappers uitnodigen op stadhuis”

Burgemeester Alireza Zakani van Teheran is momenteel te gast in ons land in het kader van de ‘Brussels Urban Summit 2023', een top waarop zo'n 2.000 politici, academici en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld de toekomst van steden bespreken. In totaal zijn 600 steden vertegenwoordigd.

Zakani was een van de hoogwaardigheidsbekleders die gisteren ontvangen werd in het stadhuis. Burgemeester Philippe Close deelde er gisteravond een foto van op sociale media.

Olivier Vandecasteele

De ontvangst is opmerkelijk in het licht van de zaak-Olivier Vandecasteele. De Belgische ngo-medewerker (42) kwam goed twee weken geleden vrij nadat hij 455 dagen in een Iraanse cel zat. Hij werd met een drogreden veroordeeld tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen, en moest er zware mishandelingen doorstaan. Vandecasteele kwam vrij nadat België instemde met een gevangenenruil, voor terrorist Assadollah Assadi (51).

De Iraans-Zweedse professor en medicus, gespecialiseerd in rampengeneeskunde, Ahmadreza Djalali, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB), wordt intussen al zeven jaar vastgehouden in Iran. Hij is nog altijd niet vrij en zijn familie vreest voor zijn leven.

Volledig scherm Ahmadreza Djalali. © Belga

Er komt dan ook forse kritiek op de ontvangst. Sophie Rohonyi van DéFI toont zich erg ontstemd: “1e rij, 4e van links: de burgemeester van Teheran! Oprichter van de Society of Devotees of the Islamic Revolution, lid van de Revolutionaire Garde, aanhanger van het Iraanse regime dat zijn bevolking met bloed onderdrukt, ook in Teheran!” Dat Brussels staatssecretaris Pascal Smet hem uitnodigde, noemt ze een “ernstige politieke fout”.

Hetzelfde verhaal bij Brussels MR-voorzitter David Leisterh. “Het is schokkend en spijtig. Ik vraag om uitleg: het uitrollen van de rode loper voor wie gijzelaars vasthouden, is niet acceptabel”, twittert hij.

Theo Francken

Theo Francken (N-VA) noemt het “stuitend” en roept op tot actie: “Zet de IRGC (de Iraanse Revolutionaire Garde, red.) op de terreurlijst, verhoog de sancties en roep ASAP onze ambassadeur terug uit Teheran. En nodig misschien geen terroristen uit op het schoonste stadhuis van Europa”, haalt hij uit.

Volledig scherm Theo Francken en zijn partijgenote Dayra Safai (NV-A. © Photo News

Zijn partijgenote Darya Safai - zelf geboren in Teheran - is ook duidelijk: “Vandaag ontving men een terrorist in het mooie stadhuis van Brussel. Alireza Zakani, ex-baas van de islamitische Basij, een onderdeel van de IRGC, die de taak heeft studenten te slaan, te vermoorden en te onderdrukken om hun begrijpelijk protest tegen het regime in de kiem te smoren. Hoe kan het dat de baas van zo’n beruchte en bestrafte organisatie zomaar een visum krijgt van België om naar Brussel af te reizen? Kijk naar hoe terroristen van het islamitische moorddadige regime in Iran zomaar vrij kunnen rondlopen in het hart van Europa. Men trekt blijkbaar nooit lessen uit de terreuraanslagen die dit regime op Europese bodem uitvoert. Onveilig en onaanvaardbaar!”

Pascal Smet gaf aan de Waalse krant ‘La Libre’ toe dat hij Zakani uitnodigde, maar wentelt een deel van de verantwoordelijkheid af op minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). “Teheran is lid van Metropolis World Congress, een internationale organisatie van steden met meer dan een miljoen inwoners die mee de conferentie organiseert (de organisatoren zijn het Brussels Gewest, de OESO, Eurocities en Metropolis, red.). Metropolis vroeg Teheran om deel te nemen aan de top”, legt hij uit.

Visum

Daarop vroeg hij namens Metropolis een visum voor Zakani aan bij Buitenlandse Zaken. “De toegang tot het grondgebied en het toekennen van visa is een federale bevoegdheid. Daar hebben wij niets over te zeggen. We hebben gezegd dat we het advies van de minister van Buitenlandse Zaken zouden opvolgen. En dat we een eventuele weigering zouden accepteren.”

Smet vindt niet dat het om een politieke fout gaat. “Het gaat hier niet om een uitnodiging van de burgemeester of van Brussel of het Brussels Gewest. Het is het netwerk van grote wereldsteden dat alle leden uitnodigt. En dus ook de man in kwestie. Bovendien is Brussel een diplomatieke hoofdstad. Aanwezigheid wil niet zeggen dat je het eens bent met iedereen. Overleg is de kern van diplomatie.”

Afgeraden

De woordvoerster van minister Lahbib kaatst de bal terug. “We hebben het kabinet van de staatssecretaris laten weten dat het bezoek van Zakani een slecht idee was en hebben het afgeraden, maar het kabinet van Smet heeft beslist om dat advies te negeren en door te gaan met de invitaties", aldus Elke Pattyn. “Vorige week hebben we nog eens extra gevraagd of Smet ermee door wilde gaan en daar heeft zijn kabinet positief op geantwoord.”