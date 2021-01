Fors meer controle op formulieren, maar niet op naleven quarantaine: “Gaan niet aan elke deur agent zetten”

500 euro lichter in nauwelijks een handvol minuten. Een Vlaams koppel kwam afgelopen zaterdag plots van een kale reis thuis, toen de snelwegpolitie hen aan de grens in de provincie Luxemburg van de E411 plukte, en vaststelde dat de man en vrouw in kwestie geen Passenger Locator Form (PLF) hadden ingevuld. Dat is verplicht voor wie 48 uur of meer in een rode zone in het buitenland verbleef, net als een coronatest op de dag van de thuiskomst en eentje zeven dagen later, na quarantaine. De controles zijn dan ook flink opgeschroefd. Ons land wil al de inspanningen die de besmettingen deden dalen niet laten bederven door wie niet voorzichtig genoeg terugkeert van wat viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) bestempelt als "ruilmarkten van virussen".