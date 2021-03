Formeel beslist: AstraZeneca-vaccin ook voor 55-plussers

Interval tussen vaccins

Het interval tussen een eerste en tweede prik van het Pfizer-vaccin wordt voorlopig niet vergroot, zo hebben de ministers van Volksgezondheid vandaag beslist. “We zullen niet meteen beslissen dat de tijdsperiode tussen de eerste en de tweede prik naar 35 dagen gaat”, legt minister Frank Vandenbroucke uit aan VTM NIEUWS. “Dat gaan we volgende week bekijken, die 35 dagen, omdat dat ook wel iets is dat we willen bespreken met het Europese geneesmiddelenagentschap. We willen daar ook wat juridische advies over inwinnen.”

De minister legt uit dat alleen Nederland dit op dit ogenblik doet. “Dus de meeste landen houden zich aan de 21 dagen. Maar de belangrijkste beslissing is dat we de voorraad die aangehouden wordt voor Pfizer, dat we die laten krimpen. Omdat we, als we niet zo zeker zijn over de leveringen, het dan niet zo erg is dat iemand iets langer dan 21 dagen zou moeten wachten voor de tweede prik.