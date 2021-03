Formeel beslist: AstraZeneca-vaccin ook voor 55-plussers, geen uitstel voor tweede dosis Pfizer

De beslissing ligt in de lijn der verwachtingen. Dinsdag al bevestigde de Hoge Gezondheidsraad, op basis van Engelse en Schotse data, dat AstraZeneca bij alle personen ouder dan 18 jaar mag worden gebruikt, "zonder bovengrens voor de leeftijd". Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) bevelen dat aan.

Sneller

Door het AstraZeneca-vaccin in te zetten voor 65-plussers, kan deze doelgroep twee weken sneller dan voorzien uitgenodigd en gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. In Vlaanderen kunnen op die manier 18.900 65-plussers gevaccineerd worden de week van 15 maart, te beginnen met de oudsten. Net vandaag kondigde AstraZeneca aan dat het deze week 13.900 vaccins minder zal leveren voor Vlaanderen.

Op basis van gegevens uit recente studies heeft de Hoge Gezondheidsraad kunnen evalueren dat het AstraZeneca-vaccin zeer doeltreffend is om zware ziekte en overlijdens te voorkomen bij 65-plussers. “Met het Pfizer- en Moderna-vaccin erbij, betekent dat er nu drie veilige, goed werkende en evenwaardige vaccins zijn om deze meest kwetsbare doelgroep mee te vaccineren”, klinkt het in een persbericht.

Volledig scherm Beeld uit het vaccinatiecentrum in Flanders Expo in Gent. © Jan De Meuleneir / Photo News

In totaal zullen de vaccinatiecentra deze week nog 95.600 mensen kunnen uitnodigen voor vaccinatie in de week van 15 maart. “Volgens de schattingen moeten in de week van 15 maart nog 76.600 zorgverleners gevaccineerd worden. Er zullen dus ook minstens 18.900 65-plussers kunnen worden uitgenodigd voor vaccinatie. Vaccins die niet kunnen worden toegediend aan zorgverleners, moeten ook zoveel als mogelijk naar 65-plussers gaan.”

“De genoemde aantallen houden al rekening met een zeer late onaangekondigde melding van AstraZeneca dat ze deze week 13.900 vaccins minder leveren voor Vlaanderen”, zegt het Agentschap.

Interval tussen doses Pfizer

Het interval tussen een eerste en tweede prik van het Pfizer-vaccin wordt voorlopig niet vergroot, zo hebben de ministers van Volksgezondheid vandaag ook beslist.

“We zullen niet meteen beslissen dat de tijdsperiode tussen de eerste en de tweede prik naar 35 dagen gaat”, legt minister Frank Vandenbroucke uit aan VTM NIEUWS. “Dat gaan we volgende week bekijken, die 35 dagen, omdat dat ook wel iets is dat we willen bespreken met het Europese geneesmiddelenagentschap. We willen daar ook wat juridisch advies over inwinnen.”

Voorraad laten krimpen

De minister legt uit dat alleen Nederland dit op dit ogenblik doet. “Dus de meeste landen houden zich aan de 21 dagen. Maar de belangrijkste beslissing is dat we de voorraad die aangehouden wordt voor Pfizer, dat we die laten krimpen. Omdat we, als we niet zo zeker zijn over de leveringen, het dan niet zo erg is dat iemand iets langer dan 21 dagen zou moeten wachten voor de tweede prik.”

“En dat betekent natuurlijk dat je die Pfizer aan veel meer mensen kan beginnen toedienen. Ik ga daar geen cijfer opplakken, ik ben daar voorzichtig in. Dat ga ik nu niet doen. Dit wordt ook concreet uitgewerkt door de deelregeringen”, aldus de minister. “Maar u moet zich inbeelden dat in plaats van een voorraad aan te houden die drie weken ver strekt en die je dus niet gebruikt, dat je die voorraad van Pfizer kan verminderen tot 1 à 2 weken.”

“Door minder reserve aan te houden aan Pfizer-vaccins, wordt nog bijkomend versneld eind maart”, luidt het bij het agentschap Zorg en Gezondheid. “Intussen blijven alle beschikbare Pfizer-vaccins ingezet worden in zorgvoorzieningen, onder meer om ook 65-plussers te vaccineren in de assistentiewoningen.”

Zorg en Gezondheid was al begonnen met het afbouwen van voorraden Pfizer voor de tweede dosis. Door dat nog verder te doen en enkel voorraad te houden voor vaccinaties 1 week vooruit, kunnen de vaccinatiecentra in de week van 29 maart meer vaccinaties met Pfizer toedienen, die anders gepland waren voor de week van 5 april.

