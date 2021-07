Forensisch tandarts vraagt centrale databank met gebitsgegevens: “Families van slachtoffers overstromingen bleven vijf dagen te lang in ondraaglijke spanning”

Eddy De Valck (67) is de meest ervaren forensisch odontoloog van ons land. Al 34 jaar is hij één van de tandartsen die door het DVI worden ingeschakeld bij de grootste rampen die België of Belgen troffen. Van de Herald of Free Enterprise en de zaak-Dutroux, over de tsunami in Azië en de crash van vlucht MH17 in Oekraïne, tot de aanslagen in Zaventem. Zijn taak: slachtoffers identificeren aan de hand van hun gebit, opnieuw een naam geven aan een nummer. Ook nu was hij erbij, na de overstromingen in Wallonië. Eén dag na het noodweer, op donderdag 15 juli, werd hij opgeroepen. "Toch heeft het nog tot maandag geduurd voor we écht konden beginnen."