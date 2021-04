Forbes publiceert nieuwe lijst van rijkste mensen ter wereld en er staan ook Belgen in

Het Amerikaanse zakentijdschrift Forbes heeft zijn jaarlijkse lijst met rijkste mensen ter wereld gepubliceerd. De top drie wordt - weinig verrassend - gevormd door respectievelijk Jeff Bezos van Amazon, Elon Musk van Tesla en SpaceX en de Fransman Bernard Arnault, die in zijn imperium merken heeft als Louis Vuitton en Sephora. Maar er staan ook Belgen in de rangschikking van miljardairs: CEO Luc Tack (59) van weefmachineproducent Picanol Group uit Ieper en de Belgische investeerder Eric Wittouck (74), die intussen in belastingparadijs Monaco woont.

Luc Tack stond al eerder in de lijst, maar viel er vorig jaar uit. Dit jaar maakt hij met een geschat vermogen van 1,5 miljard dollar (1,27 miljard euro) opnieuw zijn opwachting en dat op plaats 2.035.

Picanol Group is wereldwijd actief op het gebied van machinebouw, landbouw, voeding, watermanagement, efficiënt (her)gebruik van natuurlijke hulpbronnen en andere industriële markten. De groep telt ongeveer 7.000 medewerkers en is via Picanol nv genoteerd op Euronext Brussels (PIC). Tack - die in Deinze woont - werkt sinds 2009 bij Picanol Group en is er meerderheidsaandeelhouder. Hij bezit 90 procent van het bedrijf.

Wittouck

Een tweede Belg in de lijst is investeerder Eric Wittouck. Vorig jaar stond hij nog op de 168ste plaats, dit jaar daalt hij naar plaats 228. Zijn nettowaarde steeg nochtans van 7,35 miljard naar 8,46 miljard euro (10 miljard dollar).

Volledig scherm Luc Tack van Picanol. © BELGA

Wittouck werd schatrijk als erfgenaam van Tiense Suiker. Zijn rijkdom groeide nog dankzij de New Yorkse investeringsmaatschappij Invus, die het geld van Wittouck beheert. Invus behaalde enorme rendementen met dank aan investeringen in onder meer dieetbedrijf Weight Watchers.

Hoewel Wittouck in Monaco woont, heeft hij nog een optrekje in ons land. Het gaat om Château de la Forgeraie, aan de rand van het Zoniënwoud in Ukkel. Het kasteel was ooit het jachtslot van koning Albert I.

Nutella

Opmerkelijk: ook twee buitenlandse miljardairs kozen ons land als verblijfplaats. Het gaat om de Italiaan Giovanni Ferrero (56) en de Zweed Peter Kamprad (57). Ferrero is gedomicilieerd in Brussel en verdiende zijn fortuin met dank aan de gelijknamige familiezaak die onder meer de bekende hazelnotenpasta Nutella, de chocoladeproducten van Kinder en de muntjes van TicTac op de markt brengt. Zijn nettowaarde wordt geschat op 34,7 miljard dollar (29,33 euro), waarmee hij op de 40ste plaats in de miljardairslijst staat.

Volledig scherm Giovanni Ferrero. © BELGAIMAGE

De Zweed Peter Kamprad is gedomicilieerd in Tervuren. Zijn vader stampte de wereldberoemde Scandinavische meubelketen IKEA uit de grond. Zelf stond hij twaalf jaar lang aan het hoofd van IKEA België. Forbes schat zijn vermogen op 1,2 miljard dollar of 1,01 miljard euro, goed voor plaats 2.378.

Volledig scherm Een foto uit 1999 waarop de intussen overleden Ingvar Kamprad zijn zoon Peter kust. © EPA

De 35ste lijst met miljardairs van Forbes telt met 2.755 namen maar liefst 660 rijken meer dan vorig jaar. 493 van hen staan er voor de allereerste keer in. 209 komen uit China en Hongkong. 250 rijken die er eerder uitvielen, maakten dit jaar opnieuw hun opwachting. 86 procent is rijker dan vorig jaar.

De rijkste man ter wereld Jeff Bezos heeft een nettowaarde van 177 miljard dollar of 149,64 miljard euro. Elon Musk volgt met een vermogen van 151 miljard dollar of 127,66 miljard euro en Bernard Arnault met 150 miljard dollar of 126,81 miljard euro.

Allemaal samen hebben de miljardairs een vermogen van 13,1 biljoen (13.100.000.000.000) dollar of 11,08 biljoen (11.080.000.000.000) euro. Vorig jaar was dat nog ‘maar’ 8 biljoen dollar of 6,76 biljoen euro.