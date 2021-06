Fonds voor lekkende stookolietanks komt er nog dit jaar, maar kosten doorgerekend aan consument

Tientallen mensen komen samen op wake voor Jürgen Conings

20 juni Tientallen vrienden en familieleden zijn samengekomen op een wake voor Jürgen Conings. Het lichaam van de vermiste militair is teruggevonden in het Dilserbos. De man was al vermist sinds 17 mei. De voorbije weken werden er grootschalige zoekacties gehouden naar de militair die bewapend was en bedreigingen had geuit. Zijn familie heeft het nieuws over de vondst van Conings zijn lichaam via de media vernomen. Ze reageren aangeslagen.