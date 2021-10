FOD Volksgezondheid lanceert campagne voor wensen over levenseinde

Volgens de FOD Volksgezondheid is het een manier om ervoor te zorgen dat onze dierbaren zo veel mogelijk rekening houden met onze voorkeuren, door erover te spreken wanneer we nog de mogelijkheid hebben. "Is het gepast om een behandeling te verlengen als deze geen verbetering meer oplevert in termen van gezondheid of kwaliteit van leven? Moet er alles aan gedaan worden zodat iemand thuis kan blijven, ook al is hij/zij volledig afgesloten van de wereld? Of is het beter een plek voor hem/haar te vinden in een instelling waar hij/zij weer wat sociaal leven kan vinden?", geeft de FOD als voorbeelden.