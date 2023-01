FOD Volksgezondheid komt met nieuw directoraat-generaal om toekomstige pandemieën aan te pakken

“Belgische werknemers gemiddeld 7,5 dagen ziek in 2022"

Vorig jaar bedroeg het kort ziekteverzuim, wanneer werknemers minder dan een maand ziek zijn, doorgaans 7,5 dagen per werknemer. Dat is een dag meer dan in 2021 (6,3 dagen) en anderhalve dag meer dan in 2020 (5,9 dagen), zo berekende hr-dienstenbedrijf Acerta op basis van gegevens van 260.000 werknemers bij meer dan 40.000 privébedrijven. “De maand december, met een combinatie van corona, griep en RSV, heeft er mee voor gezorgd dat 2022 een recordjaar voor ziekteverzuim werd”, aldus Acerta.

6:57