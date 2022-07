FOD Volksgezondheid geeft toestemming om drie Biosolis-zonnecrèmes opnieuw te verkopen

WEERBE­RICHT. Bewolkte dag met in het oosten kans op een bui. Dit weekend overwegend droog en zonnig met temperatu­ren tot 28 graden

Vrijdagnamiddag blijft het zonnig in de Kuststreek. In het binnenland wisselen opklaringen en stapelwolken elkaar af, met lokaal kans op bui. De maxima schommelen van 20 graden vlak aan zee tot een lokale 26 graden in sommige streken. Zo meldt het KMI vrijdagmiddag.

12:00