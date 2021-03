FOD Economie waarschuwt voor oplichting door middel van ‘whaling’

Overlegco­mité komt morgen vervroegd samen, De Croo en Vandenbrou­c­ke maken zich zorgen over stijgende ziekenhuis­cij­fers: “Eerder dan verwacht”

16:00 Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land komt morgen vervroegd bij elkaar. Dat kondigt premier Alexander De Croo (Open Vld) aan. Hij en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) maken zich grote zorgen over de stijging van de coronacijfers. Vooral de forse toename in de nieuwe hospitalisaties baart zorgen, aldus De Croo, aangezien die eigenlijk pas voor het einde van deze maand of het begin van april was voorspeld.