FOD Economie waarschuwt voor nepkopers op tweedehandssites: met deze tips loop je niet in de val

NMBS bezorgt steeds vaker verloren voorwerpen terug aan eigenaars

De NMBS slaagt er steeds vaker in om voorwerpen die reizigers verliezen in treinen of stations te herenigen met hun eigenaar. Vorig jaar werd de helft van de verloren spullen terugbezorgd. Dat meldt de spoorwegmaatschappij vandaag.

17 januari