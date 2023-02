FOD Economie lanceert campagne voor cyberbeveiliging kmo's

Oud-rijkswach­ter Robert Beijer geland in België, gerecht wil hem verhoren over Bende van Nijvel

Oud-rijkswachter Robert Beijer is terug in België. Dat meldt de RTBF en bevestigt zijn advocaat Pierre Chomé. Het Belgische gerecht wil de man horen over zijn mogelijke betrokkenheid bij de Bende van Nijvel.