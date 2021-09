FOD Economie kreeg vorig jaar recordaantal meldingen van oplichting en fraude

Meest voorkomende klachten

De coronacrisis gaf fraudeurs en oplichters de kans om aanlokkelijke, maar valse webshops te creëren. Die speelden in op de lockdown door onder andere bureaubenodigdheden, materiaal om thuis te sporten, mondmaskers of ontsmettingsgels te verkopen. Het aantal meldingen daarover steeg met 150 procent (meer dan 12.500 meldingen). Daarbij werden de bestelde producten niet geleverd of werden je gegevens gebruikt voor phishing.

Bewust

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) laat in een reactie weten dat het noodzakelijk is dat de consument er bewust van gemaakt wordt dat hij of zij online en offline over evenveel rechten en bescherming beschikt. “Deze cijfers maken duidelijk dat de strijd tegen online fraude enorm is. Eerst en vooral zullen we fraudeurs hard aanpakken, bijvoorbeeld door criminele websites meteen offline te halen. Daarnaast is een gewaarschuwd online consument er twee waard. Een aanbod dat te mooi lijkt om waar te zijn, is dat ook vaak”, aldus De Bleeker.