FOD Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Irak af

In het bijzonder in de Iraakse hoofdstad Bagdad, maar ook in andere steden in Midden- en Zuid-Irak bestaat “een groot risico dat samenkomsten en betogingen ontaarden in gewelddadige botsingen tussen demonstranten, veiligheidstroepen en niet-statelijke gewapende groeperingen”. Dat heeft te maken met de politieke crisis die het land in haar greep houdt. Nadat de invloedrijke sjiitische geestelijke Moqtada al-Sadr maandag aankondigde dat hij de politiek zou verlaten, barstte het geweld los in de hoofdstad Bagdad.