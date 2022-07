FN Herstal trekt flitsende wapenreclame met schietend Vrijheidsbeeld weer in

Op de beelden, die veel weg hebben van een actiefilm, is te zien hoe drie Amerikaanse symbolen (het Vrijheidsbeeld, Uncle Sam en een zeearend; nvdr) de ‘4th of July’ vieren door schietoefeningen te houden met geweren. Daarbij stond in het Engels de volgende tekst. “God zegene de Verenigde Staten! Gelukkige Onafhankelijkheidsdag vanwege FN en denk eraan: als je gaat vieren, doe het dan op de FN-manier.”

De clip viel bij heel wat mensen in slechte aarde, zeker omdat er de voorbije weken verschillende schietpartijen waren in de VS. De recentste, in Chicago, vond zelfs plaats tijdens een ‘4th of July’-viering. Daarbij vielen er zeker zes doden en 26 gewonden.