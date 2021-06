Fluvius voert vier dagen telewerk per week in

Annick (55) is vrijwilli­ger in vaccinatie­cen­trum na zelfmoord van zus: “Iedereen overtuigen om zich te laten vaccineren. Voor mijn zus”

9:37 “Door het verhaal van mijn zus zie ik kansen. Kansen om iedereen te overtuigen van die prik en zo éindelijk de druk op al die mensen in de frontlinie van de zorg weg te nemen.” Exact een jaar geleden verloor Annick Vandenbergh haar zus Hilde door zelfdoding. Hilde was zorgkundige en beleefde de eerste piek in deze coronapandemie vanop de eerste rij. Vandaag is Annick vrijwilliger in het vaccinatiecentrum, vertelde ze deze morgen op JOE. “Alles om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen niet weer overvol geraken.” Haar getuigenis.