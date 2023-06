Fluvius legt geen aardgas meer in nieuwe verkavelingen

Bij grote verkavelingen en projecten is aardgas vandaag al sowieso verboden, maar Fluvius legt het sinds dit jaar in geen enkele verkaveling meer aan. Particulieren die vandaag op een bestaande aardgasleiding willen aansluiten, kunnen dat wel. Zo is het de verwachting dat mensen die af willen van hun stookolieketel en nog niet op een warmtepomp willen overschakelen, de komende jaren nog voor aardgas zullen kiezen. Hoe dan ook is aardgas verboden bij nieuwbouw vanaf 2026.

Volgens Fluvius heeft het dan ook geen zin meer om vandaag nog nieuwe leidingen te trekken als het vanaf 2026 niet meer mag bij nieuwbouw. Ook is aardgas bij nieuwbouw niet meer efficiënt in vergelijking met warmtepompen.

Onder meer het stopzetten van de aanleg in verkavelingen maakt dat Fluvius minder geld moet uittrekken voor investeringen in het gasnet. Fluvius verwacht dat dit vanaf 2030 zal dalen naar 63 miljoen euro per jaar. Een jaar geleden ging de netbeheerder nog uit van 88 miljoen euro per jaar. Vandaag is dat nog 150 miljoen euro per jaar.