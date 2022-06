Fluvius investeert 4 miljard euro extra om stroomnetwerk klaar te maken voor meer elektrische wagens en warmtepompen

Staatsse­cre­ta­ris De Bleeker erg voorzich­tig over nieuwe maatrege­len tegen hoge energie­prij­zen

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) blijft voorzichtig over nieuwe steunmaatregelen om de fors gestegen energieprijzen te drukken. Dat verklaarde ze dinsdag in de Kamercommissie Financiën. Die buigt zich over de aanpassing van de begroting voor volgend jaar, een budgettaire oefening die sterk wordt beïnvloed door de onzekerheid over de Russische oorlog in Oekraïne en de zware inflatie.

7 juni