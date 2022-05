Flexibelere werkuren voor werknemers die voor iemand zorgen

Goed Gevoel Gitte (35) en Anaïs Otis (20) pleiten voor meer begrip voor hun beperking. “Mensen praten met kinderlij­ke stem wanneer ze me in rolstoel zien”

Vandaag is het de Internationale Dag voor Mensen met een Beperking. Gitte (35) verloor een been en is topsporter. Anaïs Otis (20) heeft lichte mentale en motorische beperkingen en wil make-upartiest worden. Allebei laten ze zich niet tegenhouden om hun dromen na te jagen. “Toen ik met familie een klimparcours bezocht en iemand zei dat ik het maar even moest uitzitten, heb ik gezorgd dat ik als eerste op die deathride zat.”

