Flahaut vraagt bijeenkomst begeleidingscommissie Comités I en P in zaak Ihsane Haouach

De pas aangestelde regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen nam eind vorige week ontslag na wekenlange commotie rond haar persoon. Even later lekte uit dat er een nota van de Staatsveiligheid bestond waarin Haouach in verband wordt gebracht met de Moslimbroederschap. In die nota staat naar verluidt niet dat ze lid was van die omstreden organisatie, maar wel dat ze contacten had met leden. Daar zou ze zich echter niet bewust van geweest zijn.