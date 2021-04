Fiscus schikt miljoenenclaim rond Financietoren

Het grote kantoorgebouw aan de Brusselse Kruidtuinlaan kon Zweegers in 2001 kopen voor 311 miljoen euro van de Belgische staat. Dat gebeurde via de bekritiseerde sale-and-lease-backdeals van de regering-Verhofdstadt. Die spekten op korte termijn de begroting, maar joegen de overheid op langere termijn op kosten.

Grootste vastgoeddeal ooit in ons land

Hoeveel aan de BBI is betaald, willen de advocaten die voor Financietoren nv optraden, Vincent Vercauteren en Christophe Dillen, niet prijsgeven. Ze bevestigen alleen dat het dossier “naar de tevredenheid van de partijen” geregeld is met de fiscus.

Eerdere strafzaak

Het BBI-dossier over de abnormale betalingen aan Breevast komt boven op een vroegere strafzaak over 5 miljoen euro aan zwarte commissielonen die via Luxemburg en de Britse Maagdeneilanden waren betaald aan consultants die de verkoop van de Financie­toren hadden begeleid. Het parket-generaal van Brussel wilde destijds nog onderzoeken of er ook corruptie tot op regeringsniveau mee gemoeid was, maar de onderzoeksrechter weigerde dat, net als de raadkamer.