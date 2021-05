Fiscus heeft eindafrekening coronawerklozen klaar: “Plots moet ik 2.600 euro méér opleggen”

“Die lagere inhouding van 15% was een goede zaak, want de werknemers vielen al terug op 70% van hun brutoloon”, zeggen Erik Van Laecke en Ive Rosseel, fiscaal experts van ACV. “Maar een aantal mensen wacht dus een pijnlijke afrekening. Niemand had kunnen denken dat de coronacrisis zolang zou aanhouden en dat de bijhorende maatregelen zolang nodig zouden zijn geweest. Daarom zou de politiek best ingrijpen en wij hebben daartoe al meermaals tevergeefs opgeroepen. Werknemers die vorig jaar al inkomensverlies moesten lijden door corona en wie nu een forse eindbelasting wacht, mogen we niet in de kou laten staan. Volgens ons moet het grensbedrag voor de belastingvermindering worden herbekeken en moeten voldoende betalingsmodaliteiten worden voorzien. De regering steunt bedrijven volop. Ook werknemers die het onverwacht met veel minder moeten doen, verdienen een stevig steuntje in de rug.”