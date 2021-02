Fiscus en gerecht gaan weer samen fraude onderzoeken

Nieuw advies over ventileren: opgepast met hand- en haardro­gers

15 februari In een nieuw advies over het gebruik van gebouwen onderstreept de Hoge Gezondheidsraad (HGR) het belang van het goed ventileren van binnenruimtes om zo de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen. Het wetenschappelijk adviesorgaan beklemtoont dat een goede ventilatie cruciaal is, zeker nu er besmettelijkere varianten de ronde doen. Daarnaast vraagt de HGR kappers om voorzichtigheid met haardrogers en bedrijven om jethanddrogers uit sanitaire ruimtes te verbannen.