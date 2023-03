Fiscale hervorming Van Peteghem moet werknemers 835 euro netto per jaar opleveren

Na de Griekse treinramp: kan zo’n ongeluk ook hier gebeuren?

In Griekenland reden twee treinen frontaal op elkaar in, waarschijnlijk lag een menselijke fout aan de basis. Maar is zo’n ongeval ook bij ons mogelijk? We vroegen het aan spoorwegbeheerder Infrabel. “Na de treinramp in Buizingen is er een versnelling ingezet bij de uitrol van de veiligheidssystemen”, zegt Thomas Baeken van Infrabel.