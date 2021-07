Financiënminister Diependaele (N-VA) verstrengt subsidiebeleid: “Geen blanco cheques meer”

Aantal bruggen en tunnels in zeer slechte staat op enkele jaren tijd bijna verdubbeld

26 juli Op enkele jaren tijd is het aantal bruggen, tunnels en keermuren in Vlaanderen die in zeer slechte staat verkeren bijna verdubbeld, van 28 in 2017 naar 48 in 2021. In totaal telt Vlaanderen 700 van die bouwwerken die in matige tot zeer slechte staat zijn. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) wil deze legislatuur 1,6 miljard euro investeren in de renovatie, het onderhoud en de modernisering.